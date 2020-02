Tuhansia lopettaa, yhä vähemmän aloittaa – lähihoitajakoulutuksessa näkyy vanhushoivan kriisi – "On vähän ammuttu itseä jalkaan"

Lähihoitajat Laura Lohi ja Marjaana Puroila leikkivät yhdessä jo lapsena Oulussa. Nykyään he työskentelevät yhdessä Helsingissä. Koulutuksesta he eivät löytäneet moitittavaa, mutta palkka kyllä saisi nousta. Työstään he pitävät kovasti.