Hoitajat vaihtavat alaa eivätkä opiskelijat valmistu – Hanna sai 17 vuoden jälkeen tarpeekseen: "Kysymys oli ihmisten hengestä"

Omassa ammatissa työskentely on vähentynyt sekä lähi- että sairaanhoitajaksi koulutetuilla, kerrotaan THL:stä MTV Uutisille.

Vuonna 2011 kymmenen prosenttia lähihoitajista työskenteli muussa kuin sote- tai varhaiskasvatusammatissa vain viiden vuoden sisällä valmistumisesta. Kymmenen vuotta myöhemmin osuus oli jo noin 14 prosenttia. Sama trendi koskee sairaanhoitajia.

Viidessä vuodessa uusien opiskelijoiden määrä on noussut 30 prosenttia. Valmistuneiden määrä ei lainkaan.

– Valmistuneiden osuus on laskenut viimeisen kymmenen vuoden aikana, erikoissuunnittelija Essi Karvonen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Muutakin mielenkiintoista on tapahtunut alan työmarkkinoilla. Julkisella sektorilla lähihoitajien määrä on pysynyt samana jo pitkään. Sen sijaan yrityssektorilla niiden määrä on liki tuplaantunut.

17 vuotta riitti

Espoolainen sairaanhoitaja Hanna Dike on työskennellyt niin julkisella kuin yksityiselläkin, 17 vuoden ajan. Dike sai pitkän eettisen taakan jälkeen lopulta tarpeekseen

–Viimeisinä vuosina oli paljon sellaisia tilanteita, joissa potilasturvallisuus vaarantui todella pahasti ja kysymys oli ihmisten hengestä, sanoo Dike.



Oli aika vaihtaa alaa. Sairaanhoitaja lähti opiskelemaan riskienhallinnan ja vastuullisen liiketoiminnan asiantuntijaksi ja sitä kautta päätyi isännöintiin.

Pelottiko hyppy tuntemattomaan?



– Kyllä se pelotti, koska ikää on jo enemmän ja kun kysymyksessä on kokonaan uusi ala, niin sitä työkokemusta ei ole kertynyt. Se tarkoittaa sitä, että on kilpailemassa samoista työpaikoista, kuin he, joilla on koulutusta ja työkokemusta.

Dike ei suinkaan ole ainoa alanvaihtaja.



– Viimeisen 10 vuoden aikana yhä useampi lähihoitajaksi ja sairaanhoitajaksi kouluttautunut suuntaa muihin töihin kuin oman alansa töihin, toteaa Karvonen.

"Yhä useampi koulutuksen aloittanut ei koe alaa tarpeeksi mielenkiintoiseksi että oikeasti valmistuisi"

Alan pitovoiman lisäksi alan vetovoimassa näkyy ongelmia. Uusien lähihoitajaopiskelijoiden määrä on lisääntynyt 30 prosenttia viidessä vuodessa, mutta valmistuneiden määrät eivät ole nousseet.



– Eli yhä useampi koulutuksen aloittanut ei koe alaa tarpeeksi mielenkiintoiseksi että oikeasti valmistuisi, sanoo Karvonen.





Asiantuntijan mukaan tulevaisuuden työvoiman kannalta asia on erittäin kriittinen.



– Ei niinkään välttämättä se, että miten valmistuneet saadaan töihin ja pysymään alalla vaan enemmänkin se, että alalle kouluttautuvat saadaan motivoitua valmistumaan.



Alanvaihto ei ole harmittanut Dikeä hetkeäkään.



– Joka päivä vahvistuu se, että olen tehnyt ihan oikean ratkaisun.