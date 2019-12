Hoivahenkilöstön tarve kymmeniätuhansia, samaan aikaan tuhannet vaihtaneet pois alalta – "Minkä takia kannattaa kouluttaa koko ajan, jos samalla ihmisiä karkaa alalta?"

Samaan aikaan Tehystä kerrotaan MTV Uutisille, että yhä useampi on vaihtanut alalta pois.

– Minun mielestäni siitä on merkkejä. Se johtuu varmasti siitä, että muilla aloilla on aika hyvin työmahdollisuuksia tarjolla, kertoo Tehyn työvoimapoliittinen asiantuntija Mervi Flinkman.

Moni harkitsee toista alaa

Moni myös harkitsee lähtevänsä toiselle alalle. Nyt ammattijärjestössä muistutetaan, että lisäkoulutusmääriä tärkeämpää on tehdä työstä sellaista, että hoitajat pysyvät mukana.

– Kun ammattihenkilö ryhtyy miettimään alalta lähtemistä, niin saattaa olla niin, että se työ on hyvin kuormittavaa henkisesti ja fyysisesti. Sen lisäksi voi tulla eettistä kuormitusta. Ja siihen yhdistyy vielä matala palkka. Voi olla vielä, että johtamisessa on puutteita ja ei näe niitä urakehitysmahdollisuuksia.

"Kaikkein tärkeintä nyt olisi pistää työolosuhteita kuntoon"



– Kaikkein tärkeintä nyt olisi pistää työolosuhteita kuntoon. Että työn voi tehdä hyvin ja että työpäivän jälkeen on sellainen tunne, että on oikeasti auttanut potilaita ja asiakkaita. Ja kyllähän se palkkakin on erittäin tärkeä osa. Pitää olla sellainen kokemus, että palkalla tulee toimeen ja siitä työstä saa reilun korvauksen.