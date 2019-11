Tuhannet suomalaiset hoitavat kotonaan erityislasta mitättömällä korvauksella – Carmen herää öisin pahimmillaan vartin välein: "Olen niin väsynyt, etten edes ymmärrä sitä"

Erityislasten hoitajina toimivien omaishoitajien määrä on tuplaantunut 15 vuodessa. Viiden jälkeen -ohjelmassa nousi esille, että monissa kunnissa omaishoitajuuden tarvetta ei vielä tunnisteta.

Erityislasten omaishoitajien määrä on noussut lasten neurologisten diagnoosien parantumisen ja sopimushoidon lisämäärärahojen myötä.

Carmen Villmanin perheessä on kaksi erityislasta: esikoulua käyvä Justus, jolla on ykköstyypin diabetes sekä neljättä luokkaa käyvä autistinen, mutta puhelias Tiitus. Arki on raskasta.