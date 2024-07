Tuhannet junamatkustajat ovat ihmetelleet tätä näkyä omakotitalon seinässä jo vuosia – nyt puhuu talon omistaja

Vantaan Hiekkaharjun asemalla ei voi olla kiinnittämättä huomiota monimetriseen banderolliin, joka koristaa vantaalaisen omakotitalon seinää. Tällä hetkellä kyltissä lukee "Kasvurauha lapsille ja nuorille – ei sukupuoli-ideologialle!".

Banderolli on jakanut mielipiteitä jo vuosia, muttavuonna 2022 Vantaan kaupunki sai kuntalaisaloitteen kyltin poistamiseksi. Aloitteen tekijät kuvailivat kylttiä loukkaavaksi, ja he tukeutuivat yhdenvertaisuuslakiin, jonka tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää.

Kuntalaisaloite hylättiin Vantaan kaupungin toimesta nojaten maankäyttö- ja rakennuslakiin. He katsoivat, ettei rakennusvalvonnalla ole mitään juridista perustetta ryhtyä toimenpiteisiin banderollin poistattamiseksi.

Talo kuuluu yhdistyksen puheenjohtajalle

Talo on yksityisomistuksessa Aito avioliitto ry:n puheenjohtajalla Arto Jääskeläisellä. Kyseessä on paritalo, jossa on myös yhdistyksen käytössä olevia tiloja.

Aito avioliitto ry:n arvot ovat konservatiiviset. Sen tarkoituksena on vahvistaa miehen ja naisen välisen avioliiton asemaa. Heidän mielestään on yhteiskunnalle välttämätöntä, että naiset ja miehet löytävät toisensa, menevät naimisiin ja saavat lapsia.

Jääskeläinen itse on sitä mieltä, ettei kyltistä ole ollut mitään kiistaa.

– On vain henkilöitä, jotka eivät halua kunnioittaa sen laillisuutta, kertoo Jääskeläinen MTV:lle sähköpostitse.

Jonkinlaista erimielisyyttä on kuitenkin ollut vuosien saatossa, kun kyltti on nähty monta kertaa tuhrittuna ja se on jouduttu vaihtamaan useaan otteeseen.

Jääskeläinen kertoo, että banderollin uusimisprosessiin menee kerrallaan noin 500 euroa.

– Eniten haittaa tulee kuitenkin ilkivallan aiheuttaessa toistuvasti vahinkoa itse rakennukselle ja sen edessä olevalle aidalle, joiden korjaukset maksavat halvimmillaan useita tuhansia euroja.

Mitä kaikkea sananvapaus kattaa?

Monet eivät pidä banderollista, ja se on tälläkin hetkellä sotkettu punaisella värillä. Värikerros ilmestyi kyltin päälle kesäkuun eli Pride-kuukauden aikana.

Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo uskoo poliisilla olevan riittävät keinot puuttua yksityiseen omaisuuteen, kuten banderolliin kohdistuvaan ilkivaltaan.

– Seta kannustaa puolustamaan sateenkaari-ihmisten oikeuksia laillisin keinoin. Varmasti kuitenkin kyltin sotkeminen kertoo siitä, että sen viesti koetaan provosoivaksi.

Suomen laki kieltää yleisön keskuuteen sellaisen viestin levittämisen, joka uhkaa, solvaa tai panettelee jotakin ihmisryhmää esimerkiksi ihonvärin, uskonnon tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Banderolli seisoo paikoillaan kuitenkin laillisesti.

Mitä kaikkea sananvapauteen kuuluu?

Suomessa sananvapaus turvataan perustuslaissa. Siihen kuuluu mielipiteiden ilmaisu, vastaanottaminen ja jakaminen ilman ennakollista puuttumista. Myös kärjekkäiden, provosoivien ja jopa loukkaavien ilmaisujen esittäminen kuuluu sananvapauteen, kunhan ei ylitetä sitä, mitä voidaan pitää yleisesti hyväksyttävänä.

On tietyt rajat siinä, mikä on kriminalisoitua eli seuraamuksellista ja mikä on ainoastaan paheksuttavaa, kertoo julkisoikeuden yliopistolehtori Riku Neuvonen Tampereen yliopistosta.

– Esimerkiksi hakaristilippu on selkeästi loukkaava tunnus, mutta sitten on tällainen harmaa vyöhyke, jossa on ristiriitaisia mielipiteitä.

Eriäviä mielipiteitä saa ja pitää olla, mutta Neuvosen mukaan sananvapauden raja riippuu aina asiayhteydestä.

– Rikoslaillinen raja menee kansanryhmän kiihottamisessa eli esimerkiksi vihaan tai väkivaltaan yllyttäminen menee yli.

"Vielä ei olla menty rajan yli"

Hiekkaharjun banderolli on rajatapaus, joka menee hieman harmaalle alueelle. Ei ole vielä tarpeita seuraamuksiin, mutta se on mahdollista, että jossain vaiheessa mennään rajan yli, Neuvonen pohtii.

Yhdistyksen puheenjohtaja Jääskeläinen kuvailee sananvapautta oikeutena tuoda vapaasti esiin oma vakaumus, kanta tai mielipide.

– Se sisältää myös oikeuden tuoda esiin viestejä, jotka joku voi kokea epämiellyttäväksi. Vakaumuksen, kannan tai mielipiteen perusteella ei ketään saa asettaa syytteeseen tai kyseessä on silloin oikeusjärjestelmän väärinkäyttäminen mielipidevainoon.

Kysyttäessä siitä, onko viesti kyltissä Jääskeläisen mielestä aggressiivinen, hän vastaa, ettei viestissä ole mitään laitonta, hyvän tavan vastaista tai yksilöä hyökkäävää.

– Ongelma on aivan jossain muualla, kuin itse mainoksessa, jos tuosta suuttuu, on vihamielinen tätä viestiä kohtaan tai ei kestä tätä elämän totuutta.

Seta ymmärtää viestin häiritsevän

Tarjamo kuitenkin ymmärtää kyltin häiritsevän, koska Aito avioliittotunnetaan sateenkaari-ihmisten oikeuksien vastustamisesta.

– Sehän käytännössä kyseenalaistaa samaa sukupuolta olevien suhteet ja sateenkaariperheet, mikä on sateenkaari-ihmisiä kohtaan aika hyökkäävää.

Koska on arvioitu, ettei kyltin esillä pitäminen täytä rikoksen tunnusmerkkejä, on asialle vaikea tehdä Tarjamon mukaan mitään.