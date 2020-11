Ivan Puopolon kolumni: Laki kiihottamisesta kansanryhmää vastaan nakertaa sananvapautta

Naisten aseman suojaaminen on tavoitteena sellainen, joka oikeuden näkemyksen mukaan oikeuttaa myös burkakiellon ajamisen. Jos kuvalla olisi pyritty estämään muslimien tuloa maahan yleisesti, se luultavasti ei olisi ollut sallittua. Juuri kuvien tavoite on molemmissa tapauksissa olennainen.

Maahantulon estäminen ei ole sallittu tavoite

Demokratiassa kansalaiset saavat edistää niitä asioita, joita itse katsovat tärkeiksi. Väline siihen on sananvapaus.

Se ei yllätä. Suomi on muun Euroopan mukana sitoutunut monilla kansainvälisillä sopimuksilla ehkäisemään etnistä ja vähemmistöihin kohdistuvaa syrjintää. Silti voi sanoa, että laki on Suomessa tiukka varsinkin, jos sitä vertaa Yhdysvaltoihin.

Sananvapaus ensin

Ku Klax Klan (KKK) on kaikkien tuntema, USA:ssa toimiva rasistinen ja antisemitistinen järjestö. Sillä on tapana rituaalinomaisesti polttaa isokokoisia ristejä mustien asuinalueilla julistaakseen rasistista agendaansa. Virginian osavaltiossa säädettiin vuosia sitten laki, joka kielsi ristien polttamisen pelonlietsontana ja viharikoksena.

Laki riitautettiin, ja se eteni lopulta USA:n korkeimpaan oikeuteen. Korkein oikeus totesi, että laki on USA:n sananvapauden vastainen. Ristin polttaminen tulee korkeimman oikeuden mukaan sallia KKK:n ideologian edistämisen nimissä .

Toinen esimerkki USA:n laajasta sananvapaudesta on, kun vuonna 2006 amerikkalainen sotilas Matthew Snyder kuoli Irakin sodassa. Muutamaa päivää myöhemmin järjestettiin hänen hautajaisensa, joissa oli paikalla myös Westboro Baptist Church -niminen homofobinen ja katolilaisuutta vastustava järjestö.

USA:n linja sananvapaudesta saattaa täältä käsin tuntua pöyristyttävältä, mutta amerikkalaisittain Suomessa on sananvapaudesta vain murusia. Kiinalaisten mielestä tällä taas saa mellastaa, miten tahtoo.

Jatkuva kahnaus

Euroopassa sananvapauden suoja on selvästi USA:ta pienempi. Yksi selitys sille löytyy natsi-Saksan julmuuksista. Vaikka natsi-Saksa onkin hyvä peruste estää tietynlainen puhe, on silti selvää, että laki kansanryhmää vastaan kiihottamisesta on jatkuvassa kahnauksessa sananvapauden kanssa.