Mediatutkija miljoonayleisön keräävän Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman suosiosta: "Näitä tunteita on vaikea saada suoratoistopalveluista"

Tutkijatohtori Pauliina Tuomi Turun yliopistosta ei näe MTV:n Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmaa puhtaasti tosi-tv:nä, vaan pikemminkin suurena livetapahtumana ja mediaspektaakkelina. TTK on suomalainen versio Dancing with the Stars -formaatista, jossa tunnetut ihmiset opettelevat kukin tansseja tanssinopettajansa kanssa.