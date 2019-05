Tshekin pääministerin ahdinko syvenee – epäillään EU-tukien kavaltamisesta

Babish on toistuvasti viimeisen kahden vuoden ajan väittänyt häneen liittyviä tutkimuksia ja epäilyksiä salajuoneksi, jonka tarkoitus olisi poistaa hänet politiikasta.

Muutokset hallituksen kokoonpanossa herättivät välitöntä vastarintaa sekä oppositiossa että kansan keskuudessa. Moni pelkää pääministerin vääristävän maan oikeusjärjestelmää. Babish on aiemmin nimittänyt mieleisiään ehdokkaita muun muassa poliisin johtoon.

Mielenosoituksia jo viikoittain

Babishia ja hänen hallitustaan vastaan on osoitettu mieltä aiemminkin, mutta nyt mielenosoituksia on järjestetty säännöllisesti viikoittain viimeisen kuukauden ajan. Väkimäärän kasvaessa mielenosoitukset on siirretty vanhasta kaupungista valtavalle Vaclavin aukiolle.