Chile taipui mielenosoittajien vaatimukseen – uudistaa perustuslakiaan

Chilen nykyinen perustuslaki on diktaattori Augusto Pinochetin ajalta. Pinochet hallitsi vuodet 1973–1990.

Blumel ilmoitti uudistuksesta sen jälkeen, kun oli tavannut keskustaoikeiston ja oikeistopuolueiden koalitiota, joka on aiemmin suhtautunut perustuslain muutokseen kaikkein vastahakoisimmin.

Aiemmin tässä kuussa julkaistuin kyselyn mukaan jopa 87 prosenttia chileläisistä kannattaa perustuslain uudistamista. Uudistus on ollut myös yksi mielenosoittajien keskeisimmistä vaatimuksista.

Protestit jatkuneet viikkoja

Mielenosoituksissa on kuollut 20 ihmistä. Poliisi kertoi viime viikolla, että lähes 10 000 ihmistä on otettu kiinni levottomuuksien aikana, mutta suurin osa on vapautettu pian kiinnioton jälkeen.