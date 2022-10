Trussin yllätyskäännös: Perui kaavaillut veronkevennykset – sitoutuu silti kohuttuun talousohjelmaansa

Truss vakuuttaa sitoutumistaan talousohjelmaansa

Trussin puolitoista kuukautta kestänyttä pääministerikautta on leimannut soutaminen ja huopaaminen, kun hän on perääntynyt monista päätöksistään. Perjantaina hän saavutti uuden ennätyksen. Ipsosin mielipidemittauksen mukaan Trussiin tyytyväisiä oli 16 prosenttia vastaajista. Kyseessä on alhaisin lukema, joka brittipääministerille on Ipsosin mittauksissa koskaan saatu.