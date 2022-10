45 päivää: Liz Trussilla Britannian historian lyhyin pääministerikausi – "Ennenkuulumattoman ja häpeällisen lyhyt aika"

Hopsun mukaan Truss todennäköisesti ajatteli puolueensa parasta erotessaan, sillä puolueen kannatus oli ennätyksellisen huono. Mielipidemittausten mukaan oppositiossa olevan työväenpuolueen kannatus on tällä hetkellä suurta.

"Talouspolitiikka ympyrän neliöimistä"

– Trussia varoiteltiin hänen ajamastaan politiikasta, jossa leikataan varakkaimmilta veroja ja lasketaan yritysveroja, se ei vaan toimi tässä taloustilanteessa. Se on ympyrän neliöimistä, Hopsu kuvailee.

Hopsu kuvailee, että vain kuusi viikkoa kestävä pääministerikausi on hyvin poikkeuksellinen.

– Kyllä tämä oli ennenkuulumattoman ja häpeällisen lyhyt aika. Hän ei muuta ehtinyt näyttää, kuin että hän on epäonnistunut.

Hopsun mukaan ero on jälleen osoitus siitä, että konservatiivit eivät ole saaneet maata poliittisesti ja taloudellisesti haltuunsa.

Hopsun mukaan toisin kuin Boris Johnsonilla, jonka eroa siivittivät myös henkilökohtaiset kompuroinnit, Trussin pääsyy erota oli epäonnistunut talouspolitiikka. Huonoon taloustilanteeseen vaikuttavat lukuiset globaalit kriisit, joiden keskellä Iso-Britannia yrittää selviytyä EU:n ulkopuolelta. Talouden yhteensovittaminen maan politiikkaan Brexitin jälkeen on ollut vaikeaa.

Kuka jatkaa pääministerinä?

Nähtäväksi jää, kuka on Trussin seuraaja. Venäjän hyökkäyssodan, hirmulukemissa laukkaavan inflaation ja energiakriisin keskellä tehtävä ei tule olemaan kenellekään helppo.

– Kysymys on ehkä se, kuka haluaa, koska paikka on niin tuulinen ja konservatiivipuolueen kannatus on niin huonoa tällä hetkellä.