Trumpin toiminta lietsoo taantumapelkoa Yhdysvalloissa – pörssikurssit syöksyvät

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ei sunnuntaina sulkenut pois taantuman mahdollisuutta.

Yhdysvalloissa pörssiviikko lähti maanantaina käyntiin mustissa tunnelmissa. Suomen aikaa illalla yhdeksän maissa S & P 500 -indeksi oli yli kolmen prosentin ja teknologiapainotteinen Nasdaq-indeksi 4,6 prosentin laskussa.

Sähköautovalmistaja Teslan kurssi oli liki 15 prosentin alamäessä. Teslan toimitusjohtaja Elon Musk mestaroi Yhdysvaltojen hallinnossa liittovaltioon kohdistuvia rajuja leikkauksia.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kauppapolitiikka tullimaksuineen on lietsonut taantumapelkoja.

Sunnuntaina Trump kieltäytyi sulkemasta pois taantuman mahdollisuutta tänä vuonna, kun häneltä kysyttiin asiasta Fox Newsin haastattelussa.

– Inhoan ennustaa tämänkaltaisia asioita, vastasi Trump.

– Meillä on edessämme siirtymävaihe, koska olemme tekemässä jotain todella suurta – tuomme vaurautta takaisin Amerikkaan. Se vie hieman aikaa, Trump sanoi.

Yhdysvaltain kauppasota Kiinan kanssa on jatkunut, ja Trump on uhkaillut tuontitulleilla jopa Euroopan unionia. Kanadaan ja Meksikoon kohdistuvien tullimääräysten toimeenpano on ollut tempoilevaa.

