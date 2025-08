Häkkänen: Trump on tosissaan Venäjän suhteen – muutos suhtautumisessa tapahtunut kesällä

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) sanoo Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin olevan tosissaan Venäjää kohtaan asettamiensa vaatimusten kanssa.

Trump on uhannut Venäjää ja venäläistä öljyä ostavia maita tulleilla ja pakotteilla, ellei Venäjä saa perjantaihin mennessä aikaiseksi tulitaukoa Ukrainassa.

– Jos takaraja menee umpeen, niin silloin pitää tulla kovia sanktioita. Se viime kädessä osoittaa Venäjälle, että sota pitää lopettaa, Häkkänen sanoo MTV Uutisten haastattelussa Luuemäellä Kotkaniemi-foorumissa.

Häkkänen uskoo, että Trump on uhkauksiensa kanssa tosissaan. Trumpin puheet Venäjää kohtaan vaikuttavat koventuneen viime aikoina, mistä Häkkänen sanoo nähneensä viitteitä myös kesäkuun Nato-huippukokouksessa.

– Keväällä Trump ajatteli, että kannusteilla ja porkkanalla Venäjä ryhtyisi rauhaan, mutta on selvää, että Putinilla on imperialistiset laajentumishalut. Ääni kellossa on nyt selvästi realistisempaan suuntaan, Häkkänen sanoo.

"Isoin ongelma on Venäjä"

Myös ulkopoliittisen instituurin johtaja Hiski Haukkala arvioi Trumpin muuttaneen suhtautumistaan Venäjää kohtaan viime kuukausina. Myös Haukkala uskoo Trumpin toteuttavan ainakin osan uhkauksistaan, ellei Venäjä osoita pyrkimyksiä rauhaan.

– Trump on viimeisten puolen vuoden aikana ymmärtänyt, että isoin ongelma tässä tilanteessa (Ukrainan sodassa) on Venäjä. Tätä Trumpin ulostulot ja pyrkimykset mielestäni heijastavat.

Täysimääräisesti toteutuessaan Trumpin väläyttämät sadan prosentin tullit venäläistä öljyä ostaville maille, sekä taloudelliset pakotteet Venäjää kohtaan olisivat erittäin merkittäviä, ja heikentäisivät Venäjän kykyä jatkaa sotaa Ukrainassa, Haukkala sanoo.

Trumpin muuttunut suhtautuminen Putinia kohtaan voisi samalla muuttaa myös Ukrainan sodan asetelmia.

– Olisin aika varovainen ajattelemaan, että Ukrainan rauha on nyt jotenkin käsillä. Mutta on mahdollista, että tässä siirrytään tilanteeseen, jossa Trumpin Yhdysvallat identifioi Venäjän selkeämmin osaksi ongelmaa, ja alkaa lisätä suoraa painetta Venäjäa kohtaan. Sama aikaansaaden uudenlaisen asetelman sodassa ja diplomaattisessa tilanteessa.