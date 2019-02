Trump ja Kim tapaavat luultavasti tässä kuussa – Yhdysvaltojen erityislähettiläs matkustaa huomenna Pohjois-Koreaan valmistelemaan tapaamista

Erityislähettiläs Stephen Biegunin matkan tarkoituksena on pohjustaa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin tulevaa huipputapaamista.

Lisäksi osapuolten on tarkoitus viedä eteenpäin maiden suhteiden uudistamista ja Korean niemimaan ydinaseriisuntaa, johon Trump ja Kim ilmoittivat sitoutuvansa edellisessä tapaamisessaan kesäkuussa.

Vietnam todennäköinen tapaamispaikka

Trumpin ja Kimin seuraavan tapaamisen paikkaa ja aikaa ei ole vielä julkistettu, vaikka asiasta on Trumpin mukaan jo sovittu. Tapaamista on ennakoitu tämän kuun lopulle, ja todennäköisenä tapaamispaikkana on pidetty Vietnamia.