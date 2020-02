Kirjeenvaihtajan analyysi: Sosialisti-pappana pidetty Bernie Sanders porskuttaa ja sehän demokraattijohtoa pelottaa – Bidenin kannatus on niin pientä, että entinen varapresidentti pakeni paikalta

Viime presidentinvaaleissa osa Sandersin tukijoista oli niin ehdottomia Sandersin kannattajia, että he kieltäytyivät äänestämästä demokraattien ehdokasta Hillary Clintonia itse vaaleissa. Osa nuoremmista tukijoista näkee Sandersin sosialisti-pappana, jota on trendikästä kannattaa.

Iowassa ja New Hampshiren esivaaleissa menestynyt 78-vuotias, vasemmistolainen, on kuitenkin yhä punainen vaate demokraattipuolueen johdolle.

– Hänellä on todellisia kannattajia, pitäisit heistä tai et, Trump sanoi Valkoisessa talossa Politico-lehden mukaan.

Esimerkiksi afroamerikkalaisten keskuudessa viidenneksi New Hampshiressa jäänyt entinen varapresidentti Joe Biden uskoo pärjäävänsä. Toiseksi tulleella pormestarilla Pete Buttigiegilla on puolestaan kotikaupunkinsa tapahtumien vuoksi mustaa väestöä syrjivä maine, mutta hän on vahvoilla valitsijamiesmäärissä Iowan ja New Hampshiren jälkeen. Kolmanneksi nyt tullut Amy Klobuchar voi pärjätä myös jatkossa ja hänen kampanjansa aikookin palkata lisäväkeä tulevaan kamppailuun.