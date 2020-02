Bernie Sandersin tykitystä vai Joe Bidenin comeback? Näistä lähtökohdista Nevadan demokraatit äänestävät tänään

Yhdysvaltojen demokraatit äänestävät lauantaina vastustajaa syksyn presidentinvaaleihin republikaanien Donald Trumpia vastaan. Nevadassa pidettävä esivaali on järjestyksessään tämän vuoden kolmas.

Hankala mitata

Mielipidemittauksiin ei Nevadan kohdalla voi välttämättä täysin luottaa. Osavaltiossa asuu paljon vuorotöitä tekeviä ravintolatyöläisiä, jolloin edustavan otoksen hankkiminen on työlästä .

Nevadassa äänestetään Iowan tapaan vaalikokouksissa, jolloin kakkosvaihtoehdolla on väliä. Jos ehdokas ei ylitä vaalikokouksessa 15 prosentin äänikynnystä, tämä saattaa menettää toisessa äänestyksessä ehdokkaita muualle. Tämä saattaa hyödyttää Minnesotan senaattoria Amy Klobucharia, joka on monen ehdokkaan kakkosvaihtoehto .

Tänä vuonna Nevadassa on äänestetty ensi kertaa ennakkoon. Ennakkoänestyksen vaikutusta vaalitulokseen on vielä mahdoton sanoa. Voi uumoilla, että moni äänestäjä on ennakkoon hypännyt Bernie Sandersin matkaan, mutta varmaa se ei ole ennen ääntenlaskun valmistumista.