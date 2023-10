Trumpilta 500 miljoonan yllätyspäätös

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump on luopunut yllättäen 500 miljoonan dollarin eli noin 474 miljoonan euron vahingonkorvauskanteesta entistä asianajajaansa Michael Cohenia vastaan. Trump tosin vakuutti palaavansa asiaan myöhemmin. Asiasta kertovat useat yhdysvaltalaismediat .

Trump on syyttänyt Cohenia hänen halveeraamisestaan lukuisissa julkisissa lausunnoissa, kirjoissa, podcasteissa ja mediahaastatteluissa.

Trumpin edustaja ilmoitti lausunnossaan, että Trump jatkaa oikeusjuttua Cohenia vastaan sen jälkeen, kun on ensin voittanut häneen kohdistuneet "noitavainot". Edustaja lisäsi, että Cohen joutuu sanoistaan ja teoistaan vastuuseen myöhemmin.

Trumpia vastaan on nostettu useita oikeusjuttuja, ja Cohen on kutsuttu todistamaan suhteestaan Trumpiin.

Trump saapui oikeuteen New Yorkissa – "Kaikkien aikojen noitavaino"

Trump saapui oikeuteen New Yorkissa – "Kaikkien aikojen noitavaino".

Useita oikeusprosesseja menossa

Trump on syytettynä neljässä eri rikosjutussa. Washingtonissa häntä vastaan on nostettu liittovaltiotasolla syytteet yrityksistä kumota vuoden 2020 presidentinvaalien tulos, ja oikeudenkäynnin on määrä alkaa maaliskuussa. Toukokuussa puolestaan alkaa Floridassa oikeudenkäynti liittovaltiotason jutussa, jossa Trumpia syytetään salaisten asiakirjojen luvattomasta hallussapidosta.