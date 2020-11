Trumpia kuukausia seurannut tutkija Maria Annala: "Olen ollut väärässä hänen suhteensa – hän on taitava taktikko"

– Vaalien tulosta ei vielä pysty sanomaan, mutta Bidenilla on enemmän erilaisia polkuja voittoon kuin Trumpilla. Bidenilla on etumatka valitsijamiesäänissä ja se tarkoittaa, että hänellä on vähemmän osavaltioita, joiden menetys tarkoittaa koko pelin menetystä, Annala sanoi Viiden jälkeen -ohjelmassa.