Trump: Zelenskyi haluaa tehdä diilin lopettaakseen Ukrainan sodan

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi korosta Ukrainan haluavan oikeudenmukaisen rauhan ja turvatakuut.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi haluaa tehdä "diilin" lopettaakseen Ukrainan sodan, sanoo Yhdysvaltain tuleva presidentti Donald Trump.

Trump ja Zelenskyi keskustelivat Pariisissa eilen Ranskan presidentin Emmanuel Macronin johdolla.

– Zelenskyi ja Ukraina haluaisivat tehdä diilin ja lopettaa hulluuden, Trump kirjoitti Truth Social -palvelussaan.

– Tulitauko olisi saatava aikaan heti, ja neuvottelut tulisi aloittaa. Liian monta elämää on tarpeettomasti haaskattu, liian monia perheitä tuhottu, ja jos tämä jatkuu, se voi muuttua joksikin paljon suuremmaksi ja paljon pahemmaksi.

Zelenskyi muistutti puolestaan, että rauhan on oltava oikeudenmukainen.

– Me kaikki haluamme rauhaa. Mutta meille on hyvin tärkeää, että rauha on oikeudenmukainen meille kaikille, ja ettei Venäjällä, Venäjän presidentillä Vladimir Putinilla tai kellään muullakaan hyökkääjällä ole mahdollisuutta koskaan palata, Zelenskyi sanoi presidentinkansliansa mukaan.

Reutersin mukaan Zelenskyi sanoi, että sotaa ei voida lopettaa paperilla ja allekirjoituksilla, ja että tulitauko ilman takeita voidaan rikkoa milloin tahansa.

Zelenskyi korosti lisäksi, että Ukraina tarvitsee vahvat turvatakuut. Kokonaisuudessaan Zelenskyi piti keskusteluja Trumpin kanssa "hyvinä ja tuottoisina".

Zelenskyi kertoi ukrainalaisuhreista

Volodymyr Zelenskyi kertoi tänään sunnuntaina myös sodan ukrainalaisten uhrien määrän.

Zelenskyin mukaan Ukraina on menettänyt sodassa 43 000 sotilasta kuolleina ja 370 000 haavoittuneina.

Puolet haavoittuneista on palannut rintamalle.