Trump: Yliopistot olisivat pulassa ilman kiinalaisia opiskelijoita

Trump ehdotti, että Yhdysvallat voisi osana kauppaneuvotteluja päästää maahan jopa 600 000 kiinalaista opiskelijaa.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump varoitti tiistaina, että maan yliopistot saattaisivat ajautua vaikeuksiin ilman kiinalaisia opiskelijoita.
Lausunto tuli hänen kannattajiensa vastalauseiden keskellä, kun Trump ehdotti, että Yhdysvallat voisi osana kauppaneuvotteluja päästää maahan jopa 600 000 kiinalaista opiskelijaa. Asiasta kertoo muun muassa Reuters.
Trumpin suhtautuminen ulkomaalaisiin opiskelijoihin on ollut ristiriitainen. Trumpin hallinto on aiemmin pyrkinyt rajoittamaan viisumien myöntämistä Harvardin yliopiston uusille ulkomaisille opiskelijoille.
Trumpin hallinto on vaatinut Harvardia muuttamaan opetuskäytäntöjään, lakkauttamaan monimuotoisuusohjelmiaan ja uudistamaan opiskelijavalintaansa. Lisäksi hallinto on evännyt yliopistolta rahoitusta.
Harvard on torjunut hallinnon vaateet. Yliopisto on syyttänyt Trumpia siitä, että tämä yrittää yliopiston vastaisilla toimillaan vaikuttaa akateemiseen päätöksentekoon.