Näin Trumpin uhkaus 50 prosentin EU-tulleista on otettu vastaan Yhdysvalloissa

Trumpin uudet tulliuhkaukset ja Harvard-päätös ovat herättäneet Yhdysvalloissa kritiikkiä ja pelkoa, kertoo MTV Uutisten kirjeenvaihtaja.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa EU:ta 50 prosentin tuontitulleilla kesäkuusta alkaen.



Hänen mukaansa neuvottelut EU:n kanssa eivät etene.



EU on aiemmin ilmoittanut suunnittelevansa 95 miljardin euron vastatulleja, jotka otettaisiin käyttöön tarvittaessa.



Trumpin uhkauksen myötä pörssikurssit lähtivät laskuun niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin.

MTV Uutisten Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mari Karppinen kertoo, että USA:ssa huolet Yhdysvaltain talouskasvun hidastumisesta uhkauksen myötä kasvoivat entisestään.

– Se on huolettanut jo valmiiksi, että jos tullit astuvat voimaan, ne kohdistuvat yhteen Yhdysvaltain suurimmista kauppakumppaneista, Karppinen kertoo Seitsemän uutisissa.

– Lisäksi täällä on huolestuttu siitä, että Trump on ottanut kohteekseen amerikkalaisen Applen. Trump uhkaa nyt erillistulleilla sellaisia Applen iPhoneja, jotka on valmistettu Yhdysvaltain ulkopuolella.

Tullien pitäisi astua voimaan ensi viikon lopussa. Sitä ennen EU voi vielä yrittää neuvotella ratkaisusta.

Karppisen mukaan sovun saamiseksi Trumpin pitäisi pystyä esiintymään voittajana.

– Hän tekee tätä kaikkea politiikkaa kotimaan yleisölle.

Harvard-päätös jäihin

Yhdysvaltoja on puhuttanut myös yliopistojen ja Trumpin hallinnon kiista.

Trumpin hallitus sanoi eilen torstaina aikovansa kieltää Harvardia ottamasta ulkomaisia opiskelijoita.

Asiassa tuli kuitenkin mutka matkaan jo päivä päätöksen jälkeen, kuin liittovaltion tuomari jäädytti ratkaisun perjantaina.

Karppinen kertoo, että eliittiyliopistossa on arvioilta 7 000 ulkomaalaista opiskelijaa ja he ovat erittäin tärkeä rahahana sille.

– Syy siihen, miksi asia on kärjistynyt, on se, että Harvard ei ole taipunut Trumpin vaatimuksiin saada enemmän sananvaltaa siihen, keitä ja minkälaisia opiskelijoita Harvard ottaa vastaan.

– On selvää, että Trump tulee haastamaan tuomarin päätöksen eli oikeuskiista jatkuu.

