Trump kiittelee grönlantilaisia viestissään: "Näemme taas – PIAN!"

Grönlannin haltuunottoa väläytellyt Yhdysvaltain tuleva presidentti Donald Trump kiittelee grönlantilaisia sosiaalisen median viestissään.

Trump kiittää, että he kohtelivat hänen Grönlannissa vieraillutta poikaansa ja muita edustajiaan hyvin. Trump sanoo myös isoilla kirjaimilla ja huutomerkin kera toivovansa jälleennäkemistä pian.

– We will see you again — SOON!

Aiemmin tällä viikolla Trump sanoi, ettei sulje pois mahdollisuutta käyttää sotilastoimia saadakseen Grönlannin Yhdysvaltojen hallintaan. Samana päivänä hänen poikansa Donald Trump jr. vieraili Grönlannissa. Nuorempi Trump väitti olevansa alueella turistina.

Grönlanti kuuluu Tanskalle, mutta sillä on laaja itsehallinto.