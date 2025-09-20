Kolme kuoli Yhdysvaltain iskussa huumeita kuljettaneeseen alukseen.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo Truth Social -viestipalvelussaan, että maa on tehnyt iskun Yhdysvaltoihin matkalla olleeseen alukseen.
Trumpin mukaan aluksessa kuljetettiin huumeita. Hänen mukaansa iskussa kuoli kolme ihmistä.
Kyseessä on ainakin kolmas kerta tässä kuussa, kun Yhdysvallat on tehnyt iskun alukseen, joka on väitetysti kuulunut huumeiden salakuljettajille.
Yhteensä Yhdysvaltain iskuissa on kuollut nyt ainakin 17 ihmistä.