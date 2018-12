Jos googlettaa idioottia, saa Trumpin kuvia – Googlen toimitusjohtajaa grillattiin hakukoneen algoritmeista kongressissa

"Miksi näin tapahtui?"

Pichai vakuutti algoritmien puolueettomuutta

Donald Trump on itsekin twiitannut useasti siitä, että Googlen hakutuloksissa hänen nimellään tulee useammin liberaalimpaa siipeä edustavia sivustoja kuin konservatiivisten.

Google on joutunut vastaamaan samaan kritiikkiin aiemminkin. Pichau toisti viestiä siitä, että Googlen algoritmit pyrkivät tasapuolisuuteen, mutta eivät voi mitään internetin käyttäjien painotuksille.

– Edustaja, ymmärrän että on turhauttavaa nähdä negatiivisia uutisia. On aikoja, jolloin hakutulokset saattavat olla sivu sivulta negatiivisia uutisia, mutta käytämme vankkaa metodologiaa selvittääksemme, mistä (internetissä) puhutaan tiettyinä aikoina ja koetamme tehdä sen niin objektiivisesti kuin on mahdollista. Voin vakuuttaa, että se tapahtuu ilman poliittista ideologiaa. Algoritmimme eivät tunne poliittista keskitietä.