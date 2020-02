Trump vakuutteli koronaviruksen olevan vain pieni riski amerikkalaisille – viranomaiset toppuuttelivat: "Vakavuus voi muuttua nopeasti"

Yhdysvalloissa on todettu tähän mennessä 60 vahvistettua koronavirustartuntaa. Samaan lehdistötilaisuuteen osallistuneet terveysviranomaiset totesivat, että vaikka tartunnat ovat parhaillaan hallinnassa, voi tilanne muuttua nopeasti.

– Riskin vakavuus voi muuttua nopeasti ja on syytä olettaa, että tartuntamäärät Yhdysvalloissa kasvavat, sanoi terveysministeri Alex Azar.

Pence johtamaan torjuntatoimia

Trump kertoi myös nimittävänsä varapresidentti Mike Pencen johtamaan koronaviruksen vastaisia toimia. Trumpin tiedettiin kaivanneen kriisin hoitoon vahvempaa johtohahmoa, esimerkiksi New York Times kertoi ennen lehdistötilaisuutta.

Presidentin hallinto on pyytänyt kongressilta 2,5 miljardin dollarin rahoitusta esimerkiksi koronavirukseen liittyvien hoitojen ja rokotteiden kehittämiseen sekä hoidossa ja suojautumisessa tarvittavien välineiden hankintaan. Trumpin mukaan hallinto on kuitenkin valmis käyttämään niin paljon rahaa kuin on tarvis. Hän veti rahanpyyntöönsä mukaan myös edustajainhuonetta hallitsevat demokraatit.