Donald Trump kiisti salaisiin asiakirjoihin liittyvät uudet syytteet

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump on kiistänyt häntä vastaan nostetut uudet syytteet, jotka liittyvät salaisten asiakirjojen säilyttämiseen. Trump kiisti syyllisyytensä perjantaina kirjallisessa ilmoituksessa tapausta käsittelevälle floridalaiselle tuomioistuimelle.



Yhdysvaltain oikeusministeriön erikoissyyttäjä Jack Smith nosti viime viikolla Trumpia vastaan kolme uutta syytettä, yhden syytteen kansallisen puolustustiedon tarkoituksellisesta säilyttämisestä ja kaksi tutkinnan häiritsemisestä.



Entistä presidenttiä ja tämän kiinteistönhuoltajaa syytetään valvontakameroiden videomateriaalin hävittämisestä.



Tapauksessa on kyse salaisista asiakirjoista, joita Trump syytteiden mukaan piti hallussaan presidenttikautensa jälkeen. Hän oli säilönyt noin 11 000 asiakirjaa Floridassa sijaitsevaan Mar-a-Lagon kartanoonsa.



77-vuotias liikemies pyrkii palaamaan Valkoiseen taloon marraskuun 2024 presidentinvaaleissa. Republikaanien esivaalit pidetään ensi vuonna helmikuun ja kesäkuun välillä, ja presidenttiehdokas on tarkoitus nimittää heinäkuun puoluekokouksessa.

Asiakirjoihin liittyvän oikeudenkäynnin on määrä alkaa ensi vuoden toukokuussa.