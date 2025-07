Axios: Trumpin vihjailemasta lausunnosta uutta tietoa – "Todella vihainen Putinille"

Trumpin viime viikolla antaman vihjauksen sisällöstä on saatu uutta tietoa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump julkistaa tänään uuden suunnitelman Ukrainan aseistamiseksi, kertoo yhdysvaltalaismedia Axios lähteisiinsä vedoten.

– Trump on todella vihainen (Venäjän presidentti Vladimir) Putinille. Hänen lausuntonsa tulee olemaan erittäin aggressiivinen, kertoi eräs lähde Axiosille.

Trump vihjaili viime viikolla, että hän tulee antamaan merkittävän lausunnon Venäjästä tänään maanantaina.

Axiosin tietojen mukaan suunnitelma pitää sisällään hyökkäykseen tarkoitettuja aseita ja asejärjestelmiä. Axiosin lähteillä "on syytä uskoa", että suunnitelma pitää sisällään pitkän kantaman ohjuksia, joiden kantama riittäisi Moskovaan asti.

Axiosin lähteet tosin painottivat, ettei heillä ole tietoa lopullisesta päätöksestä.

Trumpin uusi suunnitelma on merkittävä siinä mielessä, että aiemmat Yhdysvaltain aseapupaketit ovat sisältäneet pääasiassa vain puolustukseen tarkoitettuja aseita, asejärjestelmiä ja ammuksia.

Viime marraskuussa tosin Yhdysvallat antoi Ukrainalle luvan käyttää sille antamiaan pitkän kantaman ohjuksia Venäjää vastaan ja Venäjän maaperällä. Marraskuun lopulla Ukraina iskikin Venäjän tärkeään ilmatorjuntajärjestelmään ja lentotukikohtaan.

Lisää myös ilmatorjuntaa

Trump ilmoitti sunnuntaina, että Yhdysvallat lähettää Ukrainalle lisää Patriot-ilmatorjuntajärjestelmiä.

Tarkasta määrästä ei ole Trumpin mukaan vielä sovittu.

– Lähetämme heille Patrioteja, joita he kipeästi tarvitsevat, Trump sanoi toimittajille paikallista aikaa sunnuntaina.

– En ole vielä sopinut määrästä, mutta he saavat niitä, koska he tarvitsevat suojelua, hän jatkoi.

Medioiden välillä tuntuu olevan eriäviä näkemyksiä siitä, puhuuko Trump Patriot-järjestelmistä vai niissä käytettävistä ohjuksista.

Uutistoimisto AFP on tulkinnut Trumpin puhuvan ilmatorjuntajärjestelmistä. Uutistoimisto Reuters ja yhdysvaltalaislehti The New York Times puolestaan tulkitsevat Yhdysvaltain olevan lähettämässä Ukrainalle ilmatorjuntaohjuksia.

Asetoimitus on osa uutta sotilasliitto Naton ja Yhdysvaltain välistä aseidentoimitussopimusta, josta Trump kertoi aiemmin tällä viikolla. Trumpin mukaan Yhdysvallat lähettää aseita Natolle, joka maksaa aseet ja lähettää ne edelleen Ukrainaan.

Yhdysvaltalaispresidentti on viime aikoina ilmaissut turhautumista Venäjän presidentti Vladimir Putinia kohtaan. Toimittajille sunnuntaina puhunut Trump sanoi venäläispresidentin yllättäneen monet ihmiset.

– Hän puhuu kauniisti ja pommittaa sitten kaikkia illalla, Trump sanoi Putinista.

USA tempoillut aseavun kanssa

Yhdysvaltain toiminta Ukrainan aseapua koskien on ollut viime aikoina tempoilevaa.

Kaksi viikkoa sitten Yhdysvallat ilmoitti keskeyttävänsä osan Ukrainalle jo luvatuista ase- ja ammustoimituksista.

Viikkoa myöhemmin Yhdysvaltain puolustusministeriö kuitenkin kertoi lähettävänsä lisää puolustusaseistusta Ukrainaan presidentti Trumpin käskystä.

Uutiskanava NBC Newsin mukaan puolustusministeri Pete Hegseth keskeytti asetoimitukset hatarin perustein. Kanavan lähteiden mukaan aseapu Ukrainaan ei olisi todellisuudessa vaarantanut Yhdysvaltain ammusvarastoja, vaikka keskeytyspäätöstä perusteltiin tällä huolella.

NBC:n lähteet kertoivat lisäksi, että päätös asetoimitusten keskeyttämisestä yllätti Ukrainan ja sen eurooppalaisten liittolaisten lisäksi Yhdysvaltain ulkoministeriön ja kongressin.

Trump sanoi NBC:lle aseaputauosta kysyttäessä, ettei hän tiedä asiasta mitään. Presidentti sanoi, että Hegseth tekee hyvää työtä.

Yhdysvallat on lähettänyt Ukrainalle vuodesta 2022 lähtien sotilasapua kymmenien miljardien dollarien edestä. Trump on aiemmin arvostellut Ukrainalle Venäjän aloittaman hyökkäyssodan vuoksi lähetettyä sotilasapua.