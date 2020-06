Trump suomii ex-neuvonantajansa paljastuskirjaa: "Halusi vain aloittaa sodan" – myös sukulaisnaisen kirja presidentin tähtäimessä

Biden: Trump on valmis pettämään amerikkalaiset

Veljentyttären paljastuskirja luvassa ensi kuussa

Boltonin kirjan The Room Where It Happened on määrä ilmestyä tiistaina. Yhdysvaltain oikeusministeriö on kuitenkin hakenut oikeudelta kiireellistä päätöstä estää Boltonin kirjan julkaisu, kertoi muun muassa Washington Post.

Boltonin kirja ei ole ainoa Trumpia koskeva tulenarka eepos, jonka on määrä ilmestyä lähiaikoina. Trumpin veljentyttären Mary Trumpin muistelmateoksen Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man on määrä ilmestyä heinäkuun lopussa.