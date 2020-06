Paljastuskirjan kirjoittanut John Bolton toivoo, ettei Donald Trumpia valita uudelleen presidentiksi – "Voimme toipua yhdestä kaudesta"

"Käsittämättömän tietämätön"

"Kansalaisten täytyy kuulla totuus"

Kirjan kustantaja Simon & Schuster on valjastanut pitkällisen kiistelyn mainoslauseeksi ja markkinoi kirjaa teoksena, jota "Donald Trump ei halua sinun lukevan". Kirjan nimi The Room Where It Happened kuuluu vapaasti suomennettuna Huone, jossa se tapahtui.

Jonossa myös toinen paljastuskirja

Boltonin kirja ei ole ainoa Trumpia koskeva tulenarka eepos, jonka on määrä ilmestyä lähiaikoina. Trumpin veljentyttären Mary Trumpin muistelmateoksen Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man (vapaasti käännettynä Liikaa, muttei koskaan tarpeeksi: Miten perheeni loi maailman vaarallisimman miehen) on määrä ilmestyä heinäkuun lopussa.