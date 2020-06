Yhdysvaltain oikeusministeriö hakee kiireellistä päätöstä estää Boltonin kirjan julkaisu – kirjan mukaan Trump pohti, onko Suomi osa Venäjää

Tuomarin on määrä käsitellä pyyntöä perjantaina. Washington Postin haastattelemat asiantuntijat uskovat, että julkaisemisen kieltäminen tuskin tulee onnistumaan. Kirja on jo painettu, lähetetty kauppojen varastoihin ja mediat ovat saaneet arvostelukappaleet. Kirja on määrä julkaista ensi viikolla.