Trump sai vahvistusviestin Zelenskyiltä

Trump sai vahvistuksen Zelenskyiltä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo saaneensa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyiltä viestin, jonka mukaan Ukraina on valmis palaamaan neuvottelupöytään mahdollisimman pian ja allekirjoittamaan mineraalisopimuksen.

Trump sanoi lisäksi saaneensa Venäjältä vahvoja signaaleja, että se on valmis rauhaan.

Zelenskyi: Askel kohti turvatakuita

Zelenskyi sanoi aiemmin tiistaina, että Ukraina on valmis allekirjoittamaan mineraalisopimuksen.

Hän kommentoi samassa viestissä myös viime perjantaista tapaamistaan Trumpin kanssa. Hän sanoi, ettei kohtaaminen Valkoisessa talossa mennyt niin kuin sen olisi pitänyt.

– On valitettavaa, että se tapahtui tällä tavalla. On aika korjata asiat. Haluaisimme, että tuleva yhteistyö ja viestintä on rakentavaa, Zelenskyi sanoi.

– Mitä tulee mineraaleja ja turvallisuutta koskevaan sopimukseen, Ukraina on valmis allekirjoittamaan sen milloin tahansa ja missä tahansa sopivassa muodossa. Näemme tämän sopimuksen askeleena kohti parempaa turvallisuutta ja vankkoja turvatakuita, ja toivon todella, että se toimii tehokkaasti, hän jatkoi.