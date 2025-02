Lähde: USA ja Ukraina neuvottelevat yhä mineraalisopimuksesta – jännitteet silti kovat

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi torjui aiemmin sopimuksen, joka ei sisältänyt minkäänlaisia turvatakuita.

Yhdysvallat ja Ukraina käyvät parhaillaan neuvotteluja sopimuksesta, jolla Yhdysvallat saisi oikeuksia Ukrainan mineraalivarantoihin. Asiasta kertoo ukrainalainen hallituslähde uutistoimisto AFP:lle.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi torjui viime viikonloppuna alustavan sopimuksen, jossa Yhdysvallat olisi saanut oikeudet suureen osaan Ukrainan arvomineraaleista. Mineraalit olisivat toimineet takaisinmaksuna Yhdysvaltojen tuesta Ukrainalle sodan aikana. Sopimus ei sisältänyt turvatakuita Ukrainalle.

Tällä viikolla Zelenskyin ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin jännitteet tulivat näkyvästi julkisuuteen, kun Trump on ryöpyttänyt ukrainalaiskollegaansa. Trump on muun muassa kutsunut Zelenskyiä diktaattoriksi, väittänyt tämän olevan hyvin epäsuosittu Ukrainassa ja syyttänyt Ukrainaa sodan alkamisesta.

AFP:n lähteen mukaan Yhdysvallat ja Ukraina ovat julkisista jännitteistä huolimatta jatkaneet keskusteluja mineraalisopimuksesta.

– Vaihdamme jatkuvasti luonnoksia keskenämme, lähetimme taas yhden eilen, hallituslähde kertoo.

Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Mike Waltz sanoi eilen, että Ukrainan tulisi tutustua sopimukseen ja allekirjoittaa se. Perjantaina hän vakuutti, että Ukraina allekirjoittaa sopimuksen varsin pian.

– Presidentti Zelenskyi allekirjoittaa sen sopimuksen, ja näette, että se tapahtuu hyvin pian, ja se on hyväksi Ukrainalle, Waltz sanoi Conservative Political Action Conference -tapahtumassa lähellä Washingtonia.

Zelenskyi on sanonut olevansa valmis pyrkimään vakavaan sopimukseen mineraaleista, mutta korostanut Ukrainan tarvitsevan turvatakuita.

– Minä suojelen Ukrainaa. En voi vain myydä sitä pois, Zelenskyi sanoi keskiviikkona.

Trumpin lähettiläs suitsutti Zelenskyiä

Yhdysvallat on tukenut Ukrainaa Venäjän hyökkäyssodan aikana kymmenillä miljardeilla dollareilla. Tuen jatkuminen on kuitenkin vaakalaudalla, sillä Trumpin hallinto on tehnyt jyrkän linjanmuutoksen Yhdysvaltain Ukraina-politiikkaan ja aloittanut vuoropuhelun Venäjän kanssa.

Trump on väittänyt Yhdysvaltain tukeneen Ukrainaa 500 miljardilla dollarilla, mikä ei pidä paikkaansa.

Trumpin Ukraina-erityislähettiläs Keith Kellogg vieraili tällä viikolla Kiovassa ja tapasi Zelenskyin torstaina. Perjantaina Kellogg kommentoi vierailuaan sävyllä, joka oli varsin erilainen kuin Trumpilla.

– Pitkä ja intensiivinen päivä Ukrainan ylimmän johdon kanssa. Kävin pitkät ja positiiviset keskustelut sodassa olevan kansakunnan kovia kokeneen ja urhoollisen johtajan Zelenskyin ja hänen lahjakkaan kansallisen turvallisuuden tiiminsä kanssa, Kellogg kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

Zelenskyi sanoi torstaina, että tapaaminen Kelloggin kanssa palautti hänelle toivoa.