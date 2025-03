Reuters: Yhdysvallat ja Ukraina voivat allekirjoittaa mineraalisopimuksen pian

Trump haluaisi ilmoittaa sopimuksesta kongressille tiistai-iltana eli varhain aamulla Suomen aikaa.

Yhdysvallat ja Ukraina valmistautuvat allekirjoittamaan mineraalisopimuksen tiistaina Yhdysvaltain aikaa. Asiasta kertovat sisäpiirilähteet uutistoimisto Reutersille.

Reutersin lähteiden mukaan presidentti Donald Trump haluaisi ilmoittaa sopimuksesta tiistai-iltana, kun hän puhuu Yhdysvaltain kongressille. Puhe alkoi noin neljältä Suomen aikaa.

Trump on lähteiden mukaan kertonut toiveistaan neuvonantajilleen. Lähteet kuitenkin varoittavat, että tilanne voi vielä muuttua.

Reuters on pyytänyt asiasta kommenttia Valkoiselta talolta sekä Ukrainan presidentin kansliasta ja Ukrainan Yhdysvaltain-suurlähetystöstä, mutta kommenttipyyntöihin ei ole vastattu.

Yhdysvaltojen ja Ukrainan välinen mineraalisopimus oli alun perin määrä allekirjoittaa viime perjantaina Valkoisessa talossa. Sopimus jäi tekemättä, kun Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ja Trumpin tapaaminen ryöstäytyi ilmiriidaksi median edessä.

Mineraalisopimus antaisi Yhdysvalloille mahdollisuuksia hyödyntää Ukrainan kriittisiä raaka-aineita vastineena Yhdysvaltojen tuesta Ukrainalle.

Zelenskyi: Askel kohti turvatakuita

Zelenskyi sanoi aiemmin tiistaina, että Ukraina on valmis allekirjoittamaan mineraalisopimuksen.

Hän kommentoi samassa viestissä myös viime perjantaista tapaamistaan Trumpin kanssa. Hän sanoi, ettei kohtaaminen Valkoisessa talossa mennyt niin kuin sen olisi pitänyt.

– On valitettavaa, että se tapahtui tällä tavalla. On aika korjata asiat. Haluaisimme, että tuleva yhteistyö ja viestintä on rakentavaa, Zelenskyi sanoi.

– Mitä tulee mineraaleja ja turvallisuutta koskevaan sopimukseen, Ukraina on valmis allekirjoittamaan sen milloin tahansa ja missä tahansa sopivassa muodossa. Näemme tämän sopimuksen askeleena kohti parempaa turvallisuutta ja vankkoja turvatakuita, ja toivon todella, että se toimii tehokkaasti, hän jatkoi.