Trump saapui oikeudenkäyntiin – "Kaikkien aikojen noitavaino"

Satojen miljoonien seuraamusmaksu

Oikeudenkäynnissä selviää muun muassa, millaiset seuraukset petoksesta on Trumpille ja hänen bisnesimperiumilleen. On mahdollista, että Trump yhtiöineen kammetaan kokonaan pois New Yorkin kiinteistömarkkinoilta, joilla hän aikoinaan rakensi maineensa, jonka pohjalta hän ponnisti lopulta presidentiksi asti. Oikeudenkäynnin on arvioitu murentavan Trumpin rakentamaa kuvaa itsestään nerokkaana kiinteistömogulina.