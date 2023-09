Newyorkilaisen taiteilijan Scott LoBaidon viimeisimmän teoksen on allekirjoittanut itse Donald Trump. Maalaus on nimeltään raivokkaat eläimet.

– Aasit esittävät demokraatteja ja sarvikuonot sellaisia republikaaneja, jotka eivät ole puolellamme. Raivokkaiden eläinten lailla he yrittävät kaataa tämän miehen, mutta hän ei lannistu, LoBaido kuvailee MTV Uutisille Staten Islandilla sijaitsevassa taidestudiossaan.

Maalaus jäljittelee kuuluisaa valokuvaa toisesta maailmansodasta, missä amerikkalaissotilaat nostavat Amerikan lippua Iwo Jiman taistelun aikana. LoBaidon teoksessa lipun nostaa Trump.

Kuten muutkin Trumpin kannattajat, LoBaido pitää Trumpin syytteitä osoituksena, että hallinto ja oikeuslaitos ovat Trumpia vastaan.

– Niin epäreilua! He tekevät kaikkensa pysäyttääkseen hänen pyrkimyksensä presidentiksi, se on laitonta. Jos Trump joutuu vankilaan, entistä enemmän me häntä äänestämme, LoBaido lupaa.

"Huolestuttaa"

Yhdysvaltain entinen oikeusministeri, republikaani, Alberto Gonzales on huolissaan Trumpin ja tukijoiden voimistuvasta kritiikistä syyttäjiä ja tuomareita kohtaan presidentinvaalikamppailun kiihtyessä. Syyttäjät ja tuomarit ovat joutuneet muun muassa uhkailujen kohteeksi. Gonzales työskenteli myös Valkoisessa talossa George W. Bushin aikana.

– Se huolestuttaa minua. On helppo sivuuttaa se tosiasia, että joukko puolueettomia henkilöitä on tehnyt päätöksen syytteistä, koska heillä oli syytä uskoa, että rikos on tapahtunut, hän kertoo.

– Donald Trump on syytettynä neljä kertaa, joten on hankala uskoa, että neljän eri oikeusalueen suuret valamiehistöt haluaisivat tällä tavalla hyökätä Trumpia vastaan.

Luottamus hallintoon mataa

Mielipidetutkimusten mukaan amerikkalaisten luottamus omaan hallintoon ja sen instituutioihin on ollut historian alhaista viime vuodet, eivätkä Trumpin oikeustaistelut presidentinvaalien alla lisää luottamusta ainakaan hänen kannattajiensa keskuudessa.

Retoriikka Yhdysvaltain hallintoa vastaan on ollut niin voimakasta, että se on alkanut huolestuttaa asiantuntijoiden lisäksi republikaanipuolueen sisällä. Gonzalezin mukaan prosessiin pitäisi lähtökohtaisesti luottaa, ja jokainen on lain mukaan syytön ennen kuin on toisin todistettu.

– En ole sanonut, että Donald Trump on syyllinen rikoksiin, mutta se mihin Donald Trump on syyllinen, on maatamme määrittävän tärkeän prosessin heikentämiseen. Siitä moitin häntä, kuten muitakin Yhdysvaltain johtajia, jotka eivät sano mitään suojellakseen oikeusvaltiotamme ja hallinnon instituutioita, Gonzalez sanoo.

Jakautuminen näkyy läpi yhteiskunnan

Yhdysvallat on voimakkaasti polarisoitunut kaksipuoluejärjestelmän vuoksi ja se näkyy tavallisten ihmisten lisäksi myös mediassa. Valtakunnalliset televisiokanavat ovat jakautuneet ikään kuin puolueiden kesken, konservatiiviseen ja liberaaliin.

– Minua huolestuttaa yleisellä tasolla amerikkalaisten huono tietämys siitä, miten hallinto toimii. Osa syy siihen on koulutusjärjestelmämme, enkä usko että teemme tarpeeksi hyvää työtä perusperiaatteiden opettamiseen tässä maassa, Gonzales arvioi.

Trumpia kannattava LoBaido ei näkökulmastaan luovu.