Trumpien perheyritykset tuomittiin veropetoksista Yhdysvalloissa

Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin perheen yhtiö Trump Organization on tuomittu veropetoksesta ja muista talousrikoksista New Yorkissa.

– Trump Corporation ja Trump Payroll Corporation pääsivät kuin koira veräjästä kuviossa, jossa he palkitsivat korkean tason johtajiaan hulppeilla eduilla ja korvauksilla, jotka tahallisesti salattiin veroviranomaisilta. Tämän päivän tuomio asettaa yhtiöt vastuuseen pitkäaikaisesta rikollisesta järjestelystään, Bragg sanoi.

Braggin mukaan kyse on ensi kerrasta, kun Trumpin yhtiöt on tuomittu rikoksesta. Seurauksena määrätty sakko on vaatimattomana pidetyt alle 2 miljoonaa dollaria. Tuomion arvellaan rajoittavan yhtiöiden toimintaa jatkossa ja toimivan poliittisena riippakivenä Trumpille.