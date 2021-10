Trump pyytää tuomioistuinta palauttamaan Twitter-tilinsä: "Talebanin annetaan käyttää Twitteriä, mutta Trumpin ei"

Trump sai Twitteriltä monien muiden sosiaalisen median alustoiden tavoin kenkää loppiaisen tapahtumien jälkimainingeissa. Trumpin kannattajia tunkeutui tammikuussa väkivalloin Yhdysvaltain kongressirakennukseen, kun edustajainhuone ja senaatti olivat vahvistamassa maan nykyisen presidentin Joe Bidenin vaalivoittoa. Mellakassa kuoli viisi ihmistä ja yli sata loukkaantui. Trumpin on katsottu lietsoneen kannattajiaan mellakkaan.

Trump on itse kiistänyt, että hän olisi yllyttänyt väkijoukon mellakkaan puheellaan loppiaisena kongressitalon edustalle kerääntyneille mielenosoittajille.

Asiakirjassa arvioidaan, että Twitter ”käyttää poliittisessa keskustelussa valtaa, joka on mittaamatonta, historiallisesti ennenkuulumatonta ja syvällisesti vaarallista avoimelle demokraattiselle väittelylle”.

"Älytön ristiriita"

Asiakirjassa viitataan myös Afganistanissa elokuussa vallan kaapanneeseen äärijärjestö Talebaniin, jonka Yhdysvallat on määritellyt terroristijärjestöksi. Ex-presidentin joukkojen jättämässä vaateessa painotetaan sitä, kuinka Talebanin annetaan käyttää Twitteriä, mutta Trumpin ei.

Se, että Trump on potkittu palvelusta, mutta Talebania ei, on kanteen mukaan ”älytön ristiriita”.

Trumpilla on edelleen paljon vaikutusvaltaa republikaanipuolueessa. Bidenin virkaanastujaisten jälkeen ex-presidentti piti jonkin aikaa matalaa profiilia, mutta on sittemmin jatkanut kampanjatyyppisten tapahtumien järjestämistä. Hän on usein myös vihjaillut saattavansa lähteä uudelleen ehdolle vuoden 2024 presidenttivaaleissa.