Trump pohtii nyt toimittajien pakottamista paljastamaan lähteitään

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tuohtunut, kun julkisuuteen vuoti tietoja, joiden mukaan Yhdysvaltain tekemät iskut Iraniin jäivät kerrottua vaisummiksi.

Trump kertoo kertoo harkitsevansa, että hän pakottaisi asiasta uutisoineet toimittajat paljastamaan lähteensä. The Guardianin mukaan Trump pohtii myös yhteistyöhön suostumattomien toimittajien ja lähteiden asettamista syytteisiin.

Trumpin mukaan Yhdysvaltain aiemmin kesäkuussa tekemät iskut Iranin ydinohjelmaa vastaan kampittivat merkittävästi Iranin hanketta.

Vuodettujen tiedustelutietojen mukaan iskuilla tehdyt tuhot olisivat olleet kuitenkin selvästi pienempiä kuin Trumpin hallinto on väittänyt.

Trump on kohdistanut katseensa uutiskanava CNN:n ja New York Timesin suuntaan liittyen iskuista uutisoimiseen. Trump on tuominnut uutisoinnin ”epäisänmaalliseksi”. CNN ja New York Times olivat useiden muiden medioiden tavoin uutisoineet, että Yhdysvaltain alustavien tiedustelutietojen mukaan iskut olivat onnistuneet vain rajallisesti.

Arvioiden mukaan iskuilla oli onnistuttu ainoastaan lykkäämään Iranin ydintavoitteita kuukausilla.