Miksi Clinton hävisi Trumpille vuonna 2016, vaikka sai enemmän ääniä? Tällä tavalla Yhdysvaltojen presidentti valitaan

Kullakin osavaltiolla on yksinkertaistettuna asukaslukuun suhteutettu määrä valitsijamiehiä. Esimerkiksi asukasluvultaan suurimmalla Kalifornialla on 55 valitsijamiestä, kun huomattavasti pienemmällä Montanalla niitä on ainoastaan kolme.