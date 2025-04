Media: Trumpin lähettiläs tapaa Putinin tänään

USA:n ponnistelut aselevon saamiseksi Ukrainaan eivät toistaiseksi ole tuottaneet tulosta.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin erityislähettiläs on matkannut Venäjälle, jossa hänen on tarkoitus tavata tänään presidentti Vladimir Putin, kertoo Axios-uutissivusto.

Axios perustaa tietonsa asiaa tuntevaan lähteeseen ja lentotietopalvelu FlightRadariin.

Kyseessä olisi kolmas tapaaminen erityislähettiläs Steve Witkoffin ja Putinin välillä. Tapaamiset ovat osa Trumpin hallinnon ponnisteluja saada aikaan aselepo Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaan.

Ukraina suostui aikaisemmin Yhdysvaltain esittämään 30 päivän aselepoon sekä myöhemmin rajallisempaan aselepoon Mustallamerellä. Venäjä on kuitenkin esittänyt ehtona aselepoon suostumiselle lisävaatimuksia, muun muassa pakotteiden huojentamista.

Trumpin on kerrottu käyneen yhä kärsimättömämmäksi Venäjän suhteen, etenkin kun Venäjä on jatkanut entiseen malliin ilmaiskuja Ukrainan siviilikohteisiin. Hän on kuitenkin vakuuttanut pyrkivänsä edelleen lopettamaan sodan.

– Me edistymme. Toivon että olemme pääsemässä suhteellisen lähelle sopimusta, jolla Venäjä ja Ukraina lopettavat taistelut, Trump sanoi torstaina.

Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoi aikaisemmin, että lähiviikkoina selviää, onko Venäjä tosissaan hakemassa rauhaa.

Axiosin lähteen mukaan Trump saattaa asettaa Venäjälle lisäpakotteita, jos aselepoa ei saada aikaiseksi huhtikuun loppuun mennessä.

