Biden ja Macron keskustelevat Euroopan turvallisuudesta ja Ukrainasta

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on keskustellut puhelimitse Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa, Valkoinen talo kertoo . Biden vahvisti Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten valmiuden reagoida päättäväisesti, jos Venäjä hyökkää syvemmälle Ukrainaan.

Valkoisen talon mukaan Biden korosti, että Yhdysvallat on sitoutunut tukemaan Ukrainan suvereniteettiä ja alueellista koskemattomuutta. Puhelussa Biden esitti toiveensa siitä, että keskiviikkona annetut sitoumukset heinäkuun 2020 tulitauon ehtoihin tulevat lieventämään jännitteitä ja edistämään Minskin sopimusten täytäntöönpanoa.

Valkoisen talon tiedotteessa todetaan, että Yhdysvallat on antanut Ukrainalle viimeisen vuoden aikana yli puoli miljardia dollaria kehitys- ja humanitaarista apua.

Venäjä kiistää hyökkäysaikeet

Valkoisen talon lehdistösihteeri Jen Psaki kuvaili etukäteen tiedotustilaisuudessa kyseessä olevan enemmänkin tarkistuspuhelu, joka on osa yhteydenpitoa Ukrainan hallinnon kanssa kuin puhelu, jonka aikana on määrä tehdä merkittäviä ilmoituksia. Psaki muistutti, että kyseessä on kolmas keskustelu viime viikkojen sisään.