Kongressimellakan jälkipyykin viimeinen näytös alkaa – amerikkalaisten toivotaan liimautuvan ruutujen ääreen

Kongressin komitea on selvittänyt loppiaisen tapahtumia lähes vuoden ajan, ja nyt järjestettävissä kuulemisissa tutkinnan löydökset esitetään yleisölle.

Ensimmäinen kuuleminen nähdään torstain ja perjantain välisenä yönä kello kolmelta Suomen aikaa, eli torstaina iltakahdeksalta Yhdysvaltojen itärannikon aikaa. Amerikkalaisten toivotaan liimautuvan televisioidensa ääreen, ja televisiotuotantoon on valjastettu maan rautaisimpia tv-alan ammattilaisia.

Ensimmäisessä kuulemisessa esitellään avaintapahtumat ja aikajana vuoden 2020 presidentinvaaleista mellakkaan saakka. Myöhemmissä istunnoissa tullaa käymään esimerkiksi äärioikeistoryhmä Proud Boysin ja ex-presidentti Donald Trumpin roolia väkivaltaisuuksien puhkeamisessa. Proud Boysin johtoa vastaan on nostettu syytteet vallankumouksellisesta salaliitosta.

Yhdysvaltojen oikeusministeriö tutkii yhä loppiaisen tapahtumia, Donald Trump on todettu syyttömäksi kahteen virkarikossyytteeseen ja tapahtumien jälkeen on nostettu noin 860 syytettä mellakoitsijoille.

Kongressin kuulemisten päätavoitteena on tarjota amerikkalaisille selkeä kuva siitä, mitä tarkalleen ottaen 6. tammikuuta Capitol-kukkulalla tapahtui, mitkä asiat johtivat mellakkaan ja ketkä vetelivät naruista kulisseissa. Komitean mukaan kyseessä ei ollut vain mellakka, vaan huolella suunniteltu ja johdettu hyökkäys.

Ennennäkemättömiä videoita ja todistajalausuntoja

Tutkinnan aikana komitea on haastatellut yli tuhat todistajaa ja kahlannut läpi tuntikaupalla videomateriaalia ja yli 140 000 sivua erilaisia dokumentteja. Demokraattiedustaja Jamie Raskin on vakuuttanut, että istunnoissa esitettävät asiat tulevat "räjäyttämään kongressitalon katon". Yleisölle on luvattu esittää ennennäkemättömiä videoita tapahtumista.