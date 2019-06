Maavoimaministerinä toimivan Esperin on määrä aloittaa virkaatekevänä puolustusministerinä sunnuntaina, kertoo New York Times. Pysyvästi tehtävään nimittäminen edellyttää kongressin hyväksyntää.

Pysyvälle puolustusministerille on akuutti tarve muun muassa Iranin kanssa kiristyneiden välien takia. New York Timesin mukaan Esper on ollut Shanahanin kanssa mukana viime päivien keskusteluissa, joissa on pohdittu Iranin uhkaan vastaamista.