Biden arvostelee Trumpin hallintoa tietojen pimittämisestä ja Yhdysvaltain turvallisuuden vaarantamisesta

Bidenin kommenttien jälkeen Trumpin nimittämä, virkaatekevä puolustusministeri Christopher Miller kiisti syytökset ja väitti, että puolustusministeriö on tehnyt kaikkensa vallanvaihdon helpottamiseksi.

Millerin mukaan nykyhallinto on sopinut tiedonjaon keskeyttämisestä lomien ajaksi. Bidenin tiimi kuitenkin sanoo, ettei väite pidä paikkaansa. Miller on julkaissut lausunnon, jossa sanotaan, että puolustusministeriön henkilöstö on toiminut ammattimaisesti siirron valmistelussa ja aikoo jatkaa samaa "kollegiaalista ja läpinäkyvää" linjaa.