Huijausilmoitukset melkein kaksinkertaistuivat viime vuodesta, kertoo Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Fine – "Vahingot voivat olla todella suuria"

Eniten käsittelyyn on tullut tapauksia, joissa asiakkaat on ohjattu pankin verkkosivuilta näyttäville valesivustoille, Fine kertoo.

Yhteydenottoja on tämän vuoden aikana tullut kaikkiaan 450, joista suurin osa on käsitelty neuvonnassa ja noin 100 on saatettu riita-asiana Pankkilautakunnan käsiteltäväksi.