"Traffic Management Finland Group" ja muut englanniksi väännetyt nimet poikivat useita kanteluita oikeusasiamiehelle – ministeriö perustelee kansainvälistymisellä

Kanteluissa on kyse muun muassa kieli- ja hallintolakien tulkinnasta ja siitä, onko esimerkiksi valtionyrityksen nimi sellainen asia, johon voidaan soveltaa vaatimusta suomen- ja ruotsinkielisestä palvelusta. Ratkaistavana on myös, miten tulkitaan hallintolain vaatimusta hyvän kielenkäytön vaatimuksesta eli selkeästä ja ymmärrettävästä kielestä.

"Täyttävät kielilain vaatimukset"

Ministeriön mukaan yhtiöiden toimenkuva on sellainen, että ne eivät ole juurikaan suoraan tekemisissä tavallisten suomalaisten kanssa.

– Yhtiöiden nimiä valittaessa yhtiöille haluttiin selkeästi niiden toimintaa kuvaavia nimiä asiakaskunta huomioon ottaen. Yhtiön nimen valinnassa on otettu myös huomioon se, että kahdella jo toiminnassa olleella tytäryhtiöllä on ollut valmiiksi englanninkieliset nimet. Konsernin yhtiöt toimivat laajasti kansainvälisten asiakkaiden kanssa, niiden toiminta on kansainvälistä ja myös pitkälti englanninkielistä, lausunnossa sanotaan.