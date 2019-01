Onko laillista, että liikenteestä Suomessa vastaavat muun muassa Traffic Management Finland Group, Finrail Oy ja Air Navigation Services Finland Oy? Oikeusasiamies selvittää

Suomessa on joukko liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden toimijoita, joilla on monimutkaisia englanninkielisiä nimiä.

Kyse on sekä kieli- että hallintolakien tulkinnasta ja siitä, onko esimerkiksi valtion omistaman yrityksen nimi sellainen seikka, johon voidaan soveltaa vaatimusta suomen- ja ruotsinkielisestä palvelusta. Ratkaistava on myös, miten tulkitaan hallintolain vaatimusta hyvän kielenkäytön vaatimuksesta eli selkeästä ja ymmärrettävästä kielestä. Täyttääkö liikenteenohjausyhtiön vieraskielinen ja ainakin osalle kansalaisia ymmärtämisvaikeuksia aiheuttava nimi selkeyden vaatimukset?

Traficom ja Traffic Management selvitykseen



Oikeusasiamies on jo saanut kantelun Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ja Traffic Management Finland -nimistä. Lisäksi on kanneltu Väyläviraston käyttämästä lyhennenimestä Väylä.

Oikeusasiamies on lisäksi jo aiemmin ottanut oma-aloitteisesti selvitettäväkseen rautatieliikenteen Finrailin verkkotiedottamisessa käyttämän kielen. Kyse on siitä, onko yhtiön pitänyt käyttää verkkosivuillaan sekä suomea että ruotsia. Asian oikeudellinen käsittely on yhä kesken, joskin Finrail on asian selvittämisen aikana laajentanut alun perin englanninkielisen verkkopalvelunsa kielivalikoimaa.

Kun kyse on yhtiöistä, tilanne mutkistuu. Ensin on pohdittava, hoitaako yhtiö julkista hallintotehtävää. Jos vastaus on kyllä, pelisäännöt ovat samat kuin viranomaisella. Jos viranomaistehtäviä on annettu sellaisen yksityisen yrityksen hoidettavaksi, joka on ollut jo pidempään toiminnassa tietyllä nimellä, ei nimen muuttamista voida kohtuudella edellyttää, vaikka nimi sinällään olisikin esimerkiksi englanninkielinen.