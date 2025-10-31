Jääkiekon SM-liigassa pelaava TPS on purkanut sopimuksensa puolustaja Roni Seväsen kanssa.
Sevänen, 30, on ollut koko alkukauden sivussa pelaavasta kokoonpanosta. Hän siirtyi Turkuun kaksi vuotta sitten Porin Ässistä.
Suomen mestaruuden Lukossa vuonna 2021 voittaneen Seväsen lähdöstä alkoi liikkua huhuja, kun TPS päätyi antamaan tämän käyttämän pelinumeron 67 hiljattain joukkueeseen liittyneelle Miro Ruokoselle.
TPS:n mukaan sopimus purettiin yhteisymmärryksessä Seväsen kanssa.
– Haluamme kiittää Ronia hänen ajastaan Turun Palloseurassa ja toivottaa hänelle menestystä tuleviin haasteisiin, TPS:n urheilujohtaja Mika Suoraniemi toteaa seuran tiedotteessa.