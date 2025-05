TPS kiinnitti kovan luokan paluumuuttajan

Ruben Rafkin palaa Turun Palloseuran riveihin. TPS kertoo solmineensa puolustajan kanssa yksivuotisen sopimuksen.

Rafkin pelasi kasvattajaseuransa riveissä viimeksi kaudella 2023–24, jolloin hän teki 57 SM-liigan runkosarjaottelussa tehot 4+21.

Viime kaudella 23-vuotias puolustaja pelasi Tapparassa vain 33 ottelua loukkaantumisten vuoksi ja vyölle kertyi tehot 1+6. Hän vaihtoi kesken kauden SHL-seura Örebrohon, jossa hän ehti pelata 12 ottelua tehoin 0+2.

Rafkin, joka debytoi TPS:n paidassa Liigassa kaudella 2020–21, sanoi paluulla olevan hänelle suuri henkilökohtainen merkitys.

– On tosi hienoa olla takaisin. TPS on mulle aina ollut rakas seura, ja tuntuu luonnolliselta palata kotiin. Nyt seurassa puhaltaa hyvät tuulet – valmennukseen on tullut taitavia osaajia, ja uskon, että tämä on hyvä steppi seuralle ja hyvä paikka omalle kehitykselleni, Rafkin sanoi TPS:n verkkosivuilla.

– Isoisäni oli iso TPS:n kannattaja, ja hänen menettäminen vähän aikaa sitten teki tästä paluusta erityisen. Tuntuu tärkeältä olla nyt perheen tukena ja kotona. TPS on aina merkinnyt meille paljon. Haluan löytää itsestäni sen maksimaalisen potentiaalin, ja uskon, että juuri nyt tässä ympäristössä siihen on aidosti mahdollisuus.

Juttua korjattu klo 13.23: Rafkin on puolustaja, ei hyökkääjä, kuten jutussa aiemmin luki.