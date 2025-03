SM-liigan huipputähti jättää TPS:n – lähetti tunteikkaan viestin

TPS menettää useita sen viime kauden avainpelaajiaan muualle. Yksi näistä on Max Lindroth, joka takoi ennätyksellistä jälkeä turkulaisjoukkueen takalinjoilla.

Lindroth, 28, teki TPS:n uuden puolustajien maaliennätyksen, kun hän takoi runkosarjassa 23 maalia. Lindroth merkkautti yhteensä kasaan tehot 23+29=52. Hän oli Liigan puolustajien pistepörssissä toinen heti Sportin Atro Leppäsen jälkeen.

Lindroth siirtyi kesken viime kauden TPS:ään.

– Kun tulin tänne, minulla ei ollut oikeastaan suurempia odotuksia. Olin aiemmin pelannut vain Ruotsissa, joten tämä oli ensimmäinen kerta, kun lähdin ulkomaille pelaamaan. Odotukset olivat lähinnä sitä, että olin innoissani uudesta seikkailustani. Kun katsoo taaksepäin, oli todella hyvä, että tulin tänne, Lindroth sanoo TPS:n julkaisemalla videolla.

– TPS otti minut avoimin sylin vastaan. Sain edellytykset tulla paremmaksi jääkiekkoilijaksi. Tunnen, että otin täällä suuria askeleita. Sen suhteen ei ole mitään epäselvää, että onko TPS merkannut minulle todella paljon henkilökohtaisella tasolla. Olen uskomattoman kiitollinen ja iloinen siitä, että sain mahdollisuuden edustaa TPS:ää ja Turkua, Lindroth kiitteli tunteikkaasti.

Lindroth vaihtaa lehtitietojen mukaan ensi kaudeksi Sveitsiin.

TPS on kiittänyt tällä viikolla niitä pelaajia, jotka jättävät seuran menneen kauden jäljiltä. TPS on osoittanut kiitoksia Lindrothin lisäksi puolustaja Otto Salinin ja hyökkääjien Viljami Marjalan sekä Aarne Talvitien suuntaan. Lindrothin lisäksi erityisesti Marjalan menetys kirpaisee TPS:ää. 22-vuotias hyökkääjä takoi menneen runkosarjan aikana 54 ottelussa tehot 8+44=52. Hän on ehtinyt vierailemaan myös Leijonien paidassa.